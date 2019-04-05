HABER

"Türkiye ve Irak tüm zor süreçlerde yanımızda durdu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

İran Meclisi Çevre Koruma Grup Başkanı Muhammed Rıza Tabeş: "Türkiye ve Irak gibi komşu ülkeler tüm zor süreçlerde yanımızda durdu. Bu sayede tarihin en ağır ve yıkıcı yaptırımlarını geride bırakmayı başardık" - İran Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ahmed Mazıni: "Geçen yıllardan edindiğimiz tecrübeler komşularımıza daha fazla dayanmamızı gerekli kılıyor. Bunların başında da Türkiye, Irak, Rusya, Pakistan, Hindistan ve Afganistan gibi ülkeler geliyor" - Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Cevad Kerimi Kuddusi: "Bugün İran'ın komşu ülkeleriyle çok iyi ilişkiler geliştirdiğine şahit oluyoruz. Pakistan, Türkiye ve Çin gibi kadim bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirdi ve ilerleme yolunda"

MUHAMMET KURŞUN - İranlı milletvekilleri, Türkiye ve Irak gibi ülkelerin tüm zor süreçlerde yanlarında durduğunu ve bu gelişmelerin ardından edindikleri tecrübelerin "komşu ülkelere daha fazla dayanmalarını gerekli kıldığını" belirtti.

İran takvimine göre 1398 yılına (21 Mart yeni yıl başlangıcı) giren ülkede, değişik fraksiyonlardan siyasetçiler Tahran yönetiminin geçen yıl izlediği politikaları ve yeni yıla dair beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

- "Türkiye ve Irak gibi komşu ülkeler tüm zor süreçlerde yanımızda durdu"

İran Meclisi Çevre Koruma Grup Başkanı Muhammed Rıza Tabeş, ülkeyi "ağır ve çetin" bir yılın beklediğini belirterek bölgesel ilişki düzeyinin artırılması ve AB ülkeleriyle daha fazla irtibat kurulması gerektiğini söyledi.

Komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine değinen Tabeş, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Irak gibi komşu ülkeler tüm zor süreçlerde yanımızda durdu. Bu sayede tarihin en ağır ve yıkıcı yaptırımlarını geride bırakmayı başardık. Eğer İran'ın coğrafi ve jeopolitik konumundan yararlanmayı başarabilirsek sadece transit taşımacılıktan 100 milyar dolar kazanabiliriz. Ancak bu bölgesel ilişkilerimizi geliştirmeye ve yıpranmış yapılarımızı düzeltmemize bağlıdır."

Ülkede ayrıca yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu, yıpranmış ve artık işlemez durumdaki yapının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Tabeş, "Ülkemizdeki insan gücünden bölgesel ilişkilerimizi geliştirerek ve yapısal reformlarımızı gerçekleştirerek istifade etmeliyiz." görüşlerini paylaştı.

- "Komşularımıza daha fazla dayanmamız gerekiyor"

İran Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ahmed Mazıni de özellikle yakın komşularla dini inanç ve medeniyet algısı açısından ortak değerlere sahip olduklarını ifade ederek, "Eğer İran bölge ülkeleriyle uyumlu bir politika takip edebilirse yeni yılda başarılı bir netice alabileceğimize inanıyorum. Geçen yıllardan edindiğimiz tecrübeler bize komşularımıza daha fazla dayanmamızı gerekli kılıyor. Bunların başında da Türkiye, Irak, Rusya, Pakistan, Hindistan ve Afganistan gibi ülkeler geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın 2013'ten sonra ABD ile müzakere yolunu denediğini ancak Washington yönetiminin masayı devirdiğini belirten Mazıni, Donald Trump yönetimindeki ABD'nin tekrar Tahran'da hakim olmak istediğini ve ülkeyi darbe ile yönetmeyi arzu ettiğini savundu.

Mazıni, hükümetlerin geçen yıllarda kültürel konulara yeteri kadar ilgi göstermediği eleştirisinde bulunarak, "Ruhani'den kültürel konularda beklentimiz daha fazlaydı. Uluslararası ya da ekonomik problemler kültürel konulara ilgisizliğin gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

- "İran'ın komşu ülkeleriyle çok iyi ilişkiler geliştirdiğine şahit oluyoruz"

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Cevad Kerimi Kuddusi de geçen yıl siyasi ve ekonomik açıdan bazı problemler yaşandığını ancak yine de İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirerek gelişimini sürdürdüğüne dikkati çekti.

"Bugün İran'ın komşu ülkeleriyle çok iyi ilişkiler geliştirdiğine şahit oluyoruz." diyen Kuddusi, "İran, Pakistan, Türkiye ve Çin gibi kadim bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirdi ve ilerleme yolunda." diye konuştu.

Kuddusi, geçen yıl ülkedeki belirsizlik ortamının ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi "İran'ın kadim düşmanlarının kurduğu komplolardan kaynaklı" olduğunu ileri sürerek, "Geçen yıl, iç idareden kaynaklı bazı eksikliklerimiz vardı. Eğer gelecek yıl, yönetimsel problemler de aşılırsa önümüzde herhangi bir engelin olacağını zannetmiyorum." görüşlerini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise çarşamba günü yaptığı açıklamada son zamanlarda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve kendisinin Rusya, Çin, Türkiye ve Irak gibi komşu ve kadim ortaklar olarak gördükleri ülkelere ziyaretler gerçekleştirdiğine dikkati çekmişti.

Zarif, bu konuya dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yönetime geldiğimiz ilk günden bu yana, özellikle de ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra bize yakın ülkelerle ilişkileri geliştirmeye dikkat ettik. Bu ülkeler sürekli olarak yanımızdaydı ve şimdi de onlar için dost tabirini kullanmak istiyorum. Bu ülkeler en çetin koşullarda bizimle iş birliği yaptı."

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız... Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Dalaman-Moskova uçuşları başlıyorDalaman-Moskova uçuşları başlıyor
Mardin'de balon turizmi başladıMardin'de balon turizmi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN meclis vekil

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.