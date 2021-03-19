HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları İstanbul'da Görüştü

Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları İstanbul'da Görüştü

19.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelerek ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye ve Afganistan konularını ele aldı

Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları İstanbul'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul’da biraraya geldi. Görüşmeye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye ve Afganistan konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye- İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Van'daki kadın cinayetinde yeni gelişme: 4 çocuk annesi eşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Van'daki kadın cinayetinde yeni gelişme: 4 çocuk annesi eşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasakları Nisan'da kalkacak mı?

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?

Hayvanat bahçesinden geyiği kaçırıp yediler! Alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

Hayvanat bahçesinden kaçırıp yediler: Planlanmış bir olay

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Genç kızın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.