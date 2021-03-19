Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları İstanbul'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul’da biraraya geldi. Görüşmeye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye ve Afganistan konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye- İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denilmişti.

