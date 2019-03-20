Türkiye ve İran’dan “Eş Zamanlı ve Koordineli Operasyon”

Tahran hattında son üç gündür her iki ülke tarafından Kürt etnik kimliğine dayalı terör yapılanmasına karşı “ortak operasyon” söz konusu mu değil mi konusunda bugün ortak açıklama yapıldı. Böylece Türkiye ve İran’ın askeri güçleriyle değil her iki ülke sınırında içişleri bakanlıklarına bağlı kuvvetlerle Ankara açısından PKK ve Tahran açısından PEJAK yapılanmasına karşı operasyon yapıldığı teyit edildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari’nin “iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyonla ilgili 18 Mart’ta telefon görüşmesi” yaptığı bildirildi. Açıklamada, “iki mevkidaş telefon görüşmesinde, Türkiye ve İran'ın güvenliğini bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran'ın terörist bölgede gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı” denildi.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai’nin ise bugün operasyon konusunda görüştüğü ve bir süre daha ortak operasyona devam edilmesini kararlaştırdıkları ifade edildi. Çetin ve Rizai’nin görüşmesi için “Türkiye ve İran İslam Cumhuriyetinin PKK/PJAK terör örgütüne yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi” açıklaması paylaşıldı. İran da, konuya ilişkin İRNA aracılığıyla kamuoyuna bugün açıklama yaptı. İRNA’nın sitesinde yayınlanan haberde, Türkiye’nin aksine içişleri bakanlıkları arasında 18 Mart’ta mı yoksa bugün mü görüşme gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmedi. Sadece Zülfikari’nin Türk meslektaşı Muhterem İnce ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi. Haberde, “Zülfikari görüşmede iki ülkenin suçlular aleyhinde ortak operasyon düzenleme yönünde daha önce varılan anlaşmanın uygulanmasını hatırlatarak, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyetini dile getirdi. İnce de iki ülke arasında bu yöndeki koordinasyonun olumlu olduğunu belirtti. Taraflar görüşmede Tahran ve Ankara’nın tüm alanlarda işbirliğinin devamı yönünde azimli olduklarını belirttiler” denildi.