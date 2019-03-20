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Türkiye ve İran'dan PKK/PJAK'a ortak operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyon ile ilgili telefonda görüştü.

Türkiye ve İran'dan PKK/PJAK'a ortak operasyon

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyon ile ilgili telefonda görüştü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre iki mevkidaş telefon görüşmesinde, Türkiye ve İran'ın güvenliğini bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran'ın terörist bölgede gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı.
Ayrıca eş zamanlı ve koordineli operasyon ile ilgili Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı. Görüşmede, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyetinin PKK/PJAK terör örgütüne yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Türkiye ve İran'dan PKK/PJAK'a ortak operasyonTürkiye ve İran'dan PKK/PJAK'a ortak operasyonTürkiye ve İran'dan PKK/PJAK'a ortak operasyonTürkiye ve İran'dan PKK/PJAK'a ortak operasyon

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