HABER

Türkiye ve İtalya arasındaki toplantı Ankara’da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye ve İtalya arasında bölgesel konulara ilişkin siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve İtalya arasında bölgesel konulara ilişkin siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da düzenleneceği belirtildi.

Türkiye ve İtalya arasında bölgesel konulara ilişkin siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve İtalya arasında bölgesel konulara ilişkin siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da düzenleneceği belirtildi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Bakan Pakdemirli: “Türkiye Çölleşme Risk Haritası hazırlandı”Bakan Pakdemirli: “Türkiye Çölleşme Risk Haritası hazırlandı”
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınında Ankara sokakları boşaldıYıldırım-İmamoğlu ortak yayınında Ankara sokakları boşaldı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
AK Parti grubunun önerisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi! O ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bahçeli: Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altında

'Ülkemiz çok ciddi bir kuşatma altında!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara paketini görünce hemen uyardı

Paketini görünce hemen uyardı!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek

Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.