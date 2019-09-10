Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği

2020 Yaz Tarife Döneminde 5 frekans olarak gerçekleştirilmesi planlanan Osaka seferleri ile birlikte Türkiye ve Japonya arasındaki uçuş sayısı haftalık 7 frekanstan 16 frekansa çıkmış olacak.

THY tarafından söz konusu seferlere haftada 7 frekans olmak üzere 2020 Yaz Tarife Dönemi itibarıyla başlanacak. Böylece Tokyo'ya düzenlenen toplam sefer sayısı 11 frekansa ulaşacak.

Buna göre, THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda’ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye-Japonya arasında düzenlenen imza töreni ile THY'nin mevcut Tokyo Narita seferlerine ilave olarak Tokyo Haneda’ya da sefer gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

Bu yıl temmuz ayında Tokyo’da gerçekleşen müzakerelerin olumlu geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kesici, "Bugün imzalanan anlaşma ile Haneda Havaalanı'na yapılacak operasyonlarla ilgili gece slotu zorunluluğu ile ilgili sınırlamalar kaldırıldı ve THY 2020 yaz sezonunda operasyonlarını Haneda'ya başlatmayı planlıyor." diye konuştu.

Kesici, Türkiye’nin havacılık alanında büyük bir ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bugüne dek, 171 ülkeyle Hava Taşımacılığı Anlaşması imzaladığını ve 126 ülkedeki 325 noktaya ulaşan uçuş ağıyla küresel havacılık köprülerinde kilit bir pozisyon elde ettiğini kaydetti.

Kesici, İstanbul Havalimanı'nın açılması ile ülkenin küresel havacılığın gelişmesine yalnızca yolcu sayısı ve uçak trafiği hacmi ile değil aynı zamanda küresel sivil havacılık endüstrisinin altyapısına da önemli katkı sağlandığını ifade etti.

Bu yılın Japonya'da "Türk Kültür Yılı" olarak kutlandığını anımsatan Kesici, bu anlaşmanın hava taşımacılığı, ticaret ve turizm alanını kolaylaştırmakla kalmayacağını aynı zamanda kültürel ve tarihi bağların daha da gelişmesine fırsat sağlayacağını anlattı.