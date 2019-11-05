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Türkiye Ve Katar Kapsamlı Stratejik Ortaklık Kuruyor

05.11.2019 13:18 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yle süregelen işbirliğinin ‘kapsamlı stratejik ortaklığa’ dönüşeceğini duyurdu. Açıklama bakanlığın resmi Twitter hesabından yapıldı

Türkiye Ve Katar Kapsamlı Stratejik Ortaklık Kuruyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yle süregelen işbirliğinin ‘kapsamlı stratejik ortaklığa’ dönüşeceğini duyurdu. Açıklama bakanlığın resmi Twitter hesabından yapıldı.

Söz konusu ‘kapsamlı stratejik ortaklık’ kararının Pazartesi günü Doha’da yapılan “Katar-Türkiye Yüksek Stratejik İstişare Komitesi”nde alındığı ifade edildi.

Türkiye, başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır gibi ülkelerin, 2017 yılından bu yana Katar’a yönelik yaptırım kararlarına karşın Doha’yla yakınlaşmasını sürdürdü. Söz konusu ülkeler Katar’ı teröre destek vermekle suçluyorlar.

Doha’ysa bu suçlamaları reddediyor ve kendisine uygulanan ambargonun hedefinin Katar’ın egemenliği olduğunu iddia ediyor.

2017’de Katar’a yönelik ambargo kararlarının alınmasının hemen ardından Türkiye, bu ülkeye hem gıda sevkiyatı sağlamış hem de bölgeye Türk askerlerini göndermişti.

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