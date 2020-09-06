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Türkiye ve Kıbrıs'ın Ortak Yürüttüğü "Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" Başladı

06.09.2020 13:20 | Son Güncelleme

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri “ Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" başladı

Türkiye ve Kıbrıs'ın Ortak Yürüttüğü "Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" Başladı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri “ Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı. Bugün başlayan askeri tatbikat 10 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tatbikatın başladığını belirtti. Oktay açıklamasında “ürk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır. Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiyeyi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce Milli Savunma Bakanlığı’ndan tatbikata yönelik olarak yapılan açıklamada da “Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla; ‘hava hücum’, ‘muharebe arama kurtarma harekâtı tatbikatı’ ve ‘eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları’ şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecektir” denilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la Türkiye arasında gerilime neden olan Oruç Reis Gemisi’nin doğal kaynak arama faaliyetleri konusunda da bugün Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Bu mesajda da “Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!” ifadeleri yer aldı.

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