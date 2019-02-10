Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği 4. Genel Kurulu

Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği başkanlığına Moussa Hissein seçildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, salonun yarısını üniversitede okuyan Çadlı öğrencilerin doldurduğunu söyledi.

Üniversitesi olarak her yıl etkinliğe ev sahipliği yapmayı istediklerini dile getiren Polat, "Türkiye'de okuduğunuz sürede mümkün olduğunca derslerinizi aksatmamak şartıyla gezin. Türkiye'deki her şehri görün, ülkemizin kültürünü ve değerlerini öğrenin. Hepinizin Türkiye'den kültürümüzü, sanatımızı ve değerlerimizi öğrenmiş olarak gitmenizi çok isterim." diye konuştu.

Daha sonra genel kurulda, şiirler okunarak, yöresel danslar yapıldı.

Genel kurulda yapılan oylamada, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Moussa Hissein Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği başkanı seçildi.

