Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın katılımıyla bakanlık konferans salonunda düzenlenen imza töreni öncesinde, Soylu, Atakan ve beraberindeki heyet ile bir süre görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bizim KKTC'de olan vatandaşlarımız, Türkiye'de bulunan KKTC vatandaşları, karşılıklı olarak bu mağduriyetin ortadan kalkmasından büyük bir mutluluk ve sevinç duyacaklar." dedi.

Anlaşma dolayısıyla her iki ülke vatandaşlarının ehliyet konusunda karşılıklı olarak yaşadıkları mağduriyetin giderileceğine işaret eden Soylu, her iki tarafta da ehliyet değişimi ve karşılıklı kullanmanın söz konusu olacağını kaydetti.

Soylu, anlaşmanın her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan da ana vatan ile yavru vatan arasında çok önemli bir adım atıldığını söyledi.