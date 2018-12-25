Türkiye ve KKTC arasında tarım alanında iş birliği protokolü

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve KKTC Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi arasındaki iş birliği protokolü" imzalandı.

Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi kapsamında Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılmak üzere KKTC'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı hazır bulundu.

Kabulde konuşan Bakan Pakdemirli, ziyaretinde tarım ve sulama konularının ağırlıklı olarak konuşulacağını belirterek, Kıbrıs’a geliş sebebinin en önemli kısmının yarın temeli atılacak olan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli" olduğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Bugüne kadar Kıbrıs’ın sulama altyapısı ile ilgili, Kıbrıs’a su getirilmesi ile ilgili önemli bir yatırım yapıldı ve Ada suya kavuşturulmuş oldu. Yarın ki sulama temelimizden sonra içme suyu ile ilgili yatırımlar var. Toplamda bunların hepsi 2 milyar liraya varan yatırımlar. Bu konudaki iş birliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle sulamaya açmayı düşündüğünüz alanları hızlı bir şekilde bitirebilirsek, KKTC’nin tarımsal hasılasının 500 milyar lira civarında olduğunu biliyoruz, senelik buna 100 milyon lira katkı yapacak bir imkan sağlamış oluyor. Ada halkının milli gelirinin artırılması, tarımsal hasılanın artırılması anlamında önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Türkiye tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise ilk sırada . Biz bu konudaki bilgi, beceri ve birikimimizi Kıbrıs ile paylaşmaya hazırız."