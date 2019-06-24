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Türkiye ve KKTC "İşlevsel ve Yapısal İşbirliği"ni pekiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:27 | Son Güncelleme

Türkiye ve KKTC, "İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü'ne Ek Protokol"e imza attı - Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal: - "Kıbrıs Türkünün haklı davasının ve mücadelesinin uluslararası topluma en iyi şekilde anlatılması, Dışişleri Bakanlığının en temel öncelikleri arasında yer almaktadır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, "Kıbrıs Türkünün haklı davasının ve mücadelesinin uluslararası topluma en iyi şekilde anlatılması, Dışişleri Bakanlığının en temel öncelikleri arasında yer almaktadır." dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında "İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü'ne Ek Protokol", Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal ile KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar tarafından bugün Ankara'da imzalandı.

Buna göre, Türkiye ile KKTC Dışişleri Bakanlıkları arasındaki yakın işbirliğini düzenleyen ve imzalandığı tarihten bu yana başarıyla uygulanan 1998 tarihli protokol, KKTC'nin yurt dışındaki temsilciliklerine verilen somut desteğin unsurlarını düzenlemek amacıyla ek bir protokolle geliştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ek protokol hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türkünün haklı davasının ve mücadelesinin uluslararası topluma en iyi şekilde anlatılmasının, Dışişleri Bakanlığının en temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Önal, KKTC'nin üçüncü ülkelerdeki temsilinin kuvvetlendirilmesi için bugüne kadar verilen her türlü desteğin bundan sonra daha da arttırılarak devam edileceğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal KKTC

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