Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile Doğu Akdeniz Politika Derneği’nin (DAPD) düzenlediği “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı” Girne’de başladı.

Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı Girne’de başladı. Turizm Kenti Girne Merit Royal Premium Otel’de düzenlenen konferansın açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, milletvekilleri, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, DAPD Başkanı Daryal Batıbay, iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri ile diğer davetliler katıldı. “Gelişme tembelliğin reddinden geçer”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, ekonomik hayatta kadın erkek eşitliğine dikkati çekerek, bir ülkenin gelişebilmesinin kadın-erkek herkesin çok çalışmasından ve tembelliği reddetmesinden geçtiğini vurguladı. Konferansın verimli geçeceğine inancını belirten Bulut, KKTC’li yetkililerden Kıbrıs’a yapılacak yatırımlarda kadınlara ayrıcalık tanınmasını talep etti. Bulut, özel sektör ve yatırımlarda kadınların önünün açılmasını umduğunu ve dilediğini belirtti.

“Turizmde ciddi sıkıntılar var”

Doğu Akdeniz Politika Derneği Başkanı Daryal Batıbay da toplantının oturumları hakkında bilgi vererek, KKTC ekonomisinin var olması için Türkiye’nin iş birliği ve desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Hem konu, hem zaman olarak bu toplantının yerinde bir girişim olduğuna işaret eden Batıbay, sabahki oturumda iş ve yatırım imkanlarının değerlendirileceğine, öğleden sonra da iki ana lokomotif sektör olan turizm ve yüksek öğrenimin ayrı oturumlarla ele alınacağını anlattı.

Batıbay, ülkenin can damarı olan turizmde son 15-20 yılda çok büyük yatırımlar olduğunu ancak, son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşandığını, bunlardan en önemlisinin hava ulaşımı olduğunu aktardı. Batıbay, bu konunun ciddi olarak ele alınarak, sıkıntının giderilmesi gerektiğini vurguladı. Yükseköğrenimde öğrenci sayısının 100 bini aşmasına rağmen sorunlar olduğunu ifade eden Batıbay, toplantıların bu konuların ele alınıp, KKTC ekonomisindeki sorunların nasıl aşılabileceğinin somut verilerle ortaya koyulabileceğine inanç belirtti.

“Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye-KKTC konferansta yaptığı konuşmada, sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlar için değil, Türkiye, Yunanistan ve bölge için de barış ve huzur ortamını, birlikte kalkınmayı getirecek bir vizyonla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir yandan Kıbrıs sorunu devam ediyor ama hayat da durmuyor. Akıp giden zaman içerisinde Kıbrıs Türk halkının daha kaliteli bir yaşama ulaşma mücadelesinin de başarıya ulaşması gerekmektedir. Bu çerçevede KKTC’de uygun yatırımların gerçekleştirilmesine müsait bir ortamın oluşması da son derece önemlidir” dedi.

Kıbrıs’ta yıllardır iki paralel sürecin bir arada yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu bitmeyen sorunu geride bırakabilmek için 2004’te Annan Planı referandumunda ve 2017 yılında Crans-Montana Konferansı’nda önemli fırsatların ne yazık ki Rum tarafındaki olumsuz tutumlar nedeniyle sonuca ulaşamadığını kaydetti. “Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir. Biz haklarımızın bilinci ve onları koruma kararlılığı içerisinde, istikrarlı ve tutarlı duruşumuzu sürdürmek durumundayız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlar için değil, Türkiye, Yunanistan ve bölge için de barış ve huzur ortamını, birlikte kalkınmayı getirecek bir vizyonla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.