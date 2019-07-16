Türkiye ve KKTC’den Doğalgaz Sondajında 'Kararlılık' Mesajı

AB Konseyi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar konusunda Kıbrıs Türk tarafı adına hak iddia edilmesi tutumuna karşı yaptırım kararı almıştı. AB Konseyi Türkiye’nin bölgeye sondaj gemileri göndererek yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini “yasadışı” olarak nitelendirerek, Ankara’ya üyelik süreci doğrultusunda 2020 yılı için vaat edilmiş krediler konusunda yaptırım uygulanacağını bildirmişti. Son olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Lider Nikos Anastasiadis’e sunduğu “hidrokarbonlar konusunda Birleşmiş Milletler gözetiminde iki tarafa eşit üye hakkı sağlanmış ortak komite kurulması” yönündeki öneriyi Rum tarafı reddetti. Sözcü Vasilis Palmas, Anastasiadis’in siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşme doğrultusunda Akıncı’nın teklifini reddettiğini açıkladı. Türkiye, iktidarı ve muhalefet cephesiyle Doğu Akdeniz’de KKTC’nin haklarına sahip çıkılacağını ve sondaj çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB’nin mali kesinti kararlarıyla Türkiye’nin etkilenmeyeceğini ve Doğu Akdeniz’de sondaja başlama kararlığında olduklarını açıkladı. Bunun ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Doğu Akdeniz’e Fatih ve Yavuz sondaj gemileri yanına şimdi de Oruç Reis Gemisi’ni göndereceklerini duyurdu. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da AB Konseyi’nin Türkiye’ye yaptırım kararını Kıbrıs Türk halkı iradesini ve haklarını yok saymaya yönelik bir basiretsizlik olarak yorumladı.

Çavuşoğlu: ‘’AB bu kararları uygulamayacağını biliyor’’ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısında konuyu değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Çok da ciddiye almaya gerek yok çünkü Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kesintilerini daha önce yapmışlardı. Bunlar basit şeyler, bizi etkileyecek şeyler değildir. AB mecburen bize gelecek, başka kaçarı yok. Bu kararları uygulanmanın mümkün olmadığını biliyor. Neden? Rum kesimini tatmin etmek için. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesiminin ve Yunanistan’ın baskısıyla, affedersiniz, kıytırıktan kararlar almak durumunda kaldı” diye konuştu. Türk halkının Kıbrıs Adası’ndaki haklardan ve kaynaklardan eşit yararlanmama sorunu yaşadığını AB’nin mutlaka görmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Rum kesimi, paylaşım AB üyeliğini de suistimal ederek, şımarık bir çocuk gibi bunu yapmak istememektedir. Biz yıllarca uyarı yaptık, 'Eğer siz bunu yapmazsanız, BM yapmazsa, biz bunu yapacağız. Garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağız ve biz de sondaja başlayacağız' dedik ve başladık. Eğer Türkiye’ye yönelik böyle kararlar alırsanız, faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz’de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz. Türkiye ile böyle yöntemlerle baş edemeyeceklerini anlasınlar. Kendi kıta sahanlığımızda ne yapacağımıza biz karar veririz” sözleriyle tepkisini paylaştı.

Rum tarafına da Türk tarafıyla masaya oturma çağrısını tekrarlayan Çavuşoğlu, “Rum kesimi de AB'yi arkasına almasın, Türk tarafıyla otursun. Bizim muhatabımız Rum kesimi değildir. Burada paylaşım için Rum kesiminin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Hakça paylaşım için masaya otursunlar. Aksi takdirde Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz” dedi. Dönmez: ‘’MTA Oruç Reis gemimiz de bölgeye gönderilecek’’ Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarından vazgeçmeyeceği yönünde bir başka mesajı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter’da verdi. Dönmez, “Türkiye bölgedeki kaynakları arama, üretme ve uluslararası pazarlara iletme kabiliyet ve gücüne sahiptir. Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından, Akdeniz’deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek. Öte yandan, Türkiye’nin bölgedeki egemenlik haklarını yok sayacak her türlü girişim karşısında ilgili bakanlıklarımızla beraber koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” mesajını paylaştı.