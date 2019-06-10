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"Türkiye ve KKTC’yi Doğu Akdeniz’den dışlamaya çalışıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve onunla iş birliği yapanlar kendi çıkarları için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Doğu Akdeniz’den dışlamaya, haklarımızı arzu ettikleri gibi gasbetmeye çalışıyorlar"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve onunla iş birliği yapanlar kendi çıkarları için Türkiye ve KKTC'yi Doğu Akdeniz’den dışlamaya, haklarımızı arzu ettikleri gibi gasbetmeye çalışıyorlar. Bütün oyun, her türlü yola başvurarak Türkiye’nin güçlenmesini engelleme ve Kıbrıs Türk halkını değerlerinden, ait olduğu milletten kopararak güdük hale getirme oyunudur." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) yer alan habere göre Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'nin, Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarmasını değerlendirdi.

Tatar, şunları kaydetti:

"GKRY ve onunla iş birliği yapanlar kendi çıkarları için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Doğu Akdeniz’den dışlamaya, haklarımızı arzu ettikleri gibi gasbetmeye çalışıyorlar. Bütün oyun, her türlü yola başvurarak Türkiye’nin güçlenmesini engelleme ve Kıbrıs Türk halkını değerlerinden, ait olduğu milletten kopararak güdük hale getirme oyunudur ancak bilinmelidir ki hiç kimse Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını yok sayamaz, bizi ve Türkiye’yi haklarımızdan geri adım atmaya zorlayamaz. Doğu Akdeniz’de bir yasa dışılık, haksızlık, hukuksuzluk yapan varsa o da bizim önerilerimizi ve haklarımızı yok sayarak anlaşmalar ve araştırmalar yapan Rum tarafıdır."

Fatih sondaj gemisinin çalışmalarıyla ilgili 25 kişi hakkında tutuklama kararı aldıran Rum yönetimini bir kez daha böylesi sonuç alınamayacağı kesin olan adımlardan geri durmaya davet ettiğini bildiren Tatar, "Ya hakkaniyet ve adalet ölçüleri çerçevesinde uzlaşacağız ya da onlar ne yapıyorsa mütekabiliyet esası çerçevesinde biz de yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Tatar, Kıbrıs konusunun çözüm çabaları dışında hidrokarbonlar konusunun Rum yetkililerle ele alınıp çözülmesinden yana olduklarını, böyle bir adımın meselenin çözülmesine önemli katkı sağlayacağını düşündüklerini kaydetti.

Tatar, "Birleşmiş Milletler (BM) ve üçüncü tarafları uyarıyoruz: Rum tarafının bu önerimizi sürekli reddetmesinden ve gerginliği arttırıcı kararlar almasından doğacak sonuçların sorumlusu biz olmayacağız." ifadelerini kullandı.

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