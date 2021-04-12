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  4. Türkiye ve Libya: “Deniz Yetki Anlaşmamızı Teyit Ediyoruz”

Türkiye ve Libya: “Deniz Yetki Anlaşmamızı Teyit Ediyoruz”

12.04.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve beraberindeki bakanların Ankara ziyaretinde iki ülke arasında kapsamlı ve yakın işbirliği mesajları verildi

Türkiye ve Libya: “Deniz Yetki Anlaşmamızı Teyit Ediyoruz”

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve beraberindeki bakanların Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde iki ülke arasında kapsamlı ve yakın işbirliği mesajları verildi. Erdoğan ve Dibeybe, Türkiye ve Libya’nın 27 Kasım 2019’da imzaladığı deniz yetki anlaşmasına bağlı kalacaklarını bildirdi.

Yunanistan ve AB’nin iki ülke arasındaki deniz yetki alanları ve askeri işbirliği antlaşmalarını iptal etmesi talebini götürdüğü Libya’daki yeni hükümet, bugün Ankara yönetimiyle yakın ilişkileri sürdürme mesajı verdi.

Libya heyetinin Ankara ziyareti sırasında, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, “Türkiye

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