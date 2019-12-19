HABER

Türkiye ve Malezya’dan ‘İslamofobi’ye karşı mutabakat

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 16:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed nezaretindeki törende, mutabakat zaptına Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun imza attı.

Malezya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed nezaretindeki törende, mutabakat zaptına Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun imza attı. İstanbul’da tüm projenin komuta merkezi görevini görecek bir İletişim Merkezi kurulacak.

Türkiye ve Malezya arasında mutabakatı imzalanan “İslamofobi ile mücadeleye yönelik İletişim Projesi” ile İslam karşıtı tutumlarla mücadele etmek için bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Operasyonel merkezinin İstanbul’da olmasına karar verilen İletişim Projesi, İslam ve Müslümanlara karşı kurumsal, yapısal ve söylemsel önyargı ve bağnazlık ile mücadeleyi hedefliyor.

İslam hakkındaki olumsuz algının yok edilmesi, gerçek İslami değerler hakkında küresel çapta farkındalığın artırılması, Müslümanları İslam karşıtı tutumlara karşı destekleme amacına yönelik bilgi alışverişi için bir platform sağlanması, yanlış kanılar ve basmakalıp inanışları azaltmak amacıyla İslam dünyası ile Batı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, hoşgörü, birlikte yaşama ve kültürlerarası ilişkiler konularında farkındalık oluşturulması ve İslam karşıtı tutumlar ile mücadelede aşamalı olarak dünya çapında bir markaya dönüşülmesi de projenin amaçları arasında yer alıyor.

Tüm projenin komuta merkezi görevini görecek İstanbul’daki İletişim Merkezi'nin idaresinde daha sonra İslam karşıtı tutumlar ile mücadele odağında İngilizce yayın yapacak bir kanal kurulması da hedefleniyor. Merkez, odağında haberler, belgeseller, bilgilendirici videolar ile benzer diğer içeriğin paylaşılacağı dijital bir platformu işletecek.

Küresel çapta içeriklerin geliştirileceği İletişim Merkezinde, dünya çapında İslam karşıtı tutumlar ile bağlantılı olaylar hakkında veri toplanması ve toplanan verilerin küresel farkındalık oluşturmak için kullanılması amacıyla bir çağrı merkezi de kurulacak.

Proje kapsamında araştırma çalışmaları ve periyodik yayınlar yapılacak ve proje hedeflerine ulaşılmasına yönelik olarak konferanslar ve diğer etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul’daki İletişim Merkezinin kurulmasının ardından, iştirakçi ülkelerde bu merkezin şubeleri açılabilecek.

İletişim Başkanı Altun, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, İslamofobi ile mücadele çatısı altında güçlü bir iletişim merkezi kuracaklarını belirterek, buradan uluslararası bir marka ortaya çıkacağına inandıklarını ifade etmişti. Altun, Türkiye'deki mevcut birikim ve kapasitenin bu proje için önemli bir imkan sunacağını kaydetmişti. İslamofobi ve İslam karşıtlığına karşı uluslararası ve çok boyutlu bir mücadele gerektiğine işaret eden Altun, konunun hassasiyeti ve önemi dolayısıyla müstakil olarak bu mücadeleye odaklanmış bir girişimin ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
Tütünlü mamul tüketimi tüm dünyada azalıyorTütünlü mamul tüketimi tüm dünyada azalıyor
Arkadaşını öldüren Youtuber tutuklandıArkadaşını öldüren Youtuber tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Google'a erişim problemi

Google'a erişim problemi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı

Mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı

O anlar Trump'ın azil oylamasına damga vurdu!

O anlar Trump'ın azil oylamasına damga vurdu!

Kraliçe meclisi açtı: İlk hedef Brexit!

Kraliçe meclisi açtı: İlk hedef Brexit!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Mahkeme 'sözlü tacizi' ifade özgürlüğü kapsamında saydı

Mahkeme 'sözlü tacizi' ifade özgürlüğü kapsamında saydı

Avustralya’da 24 saat arayla yeni sıcaklık rekoru kaydedildi

Avustralya’da 24 saat arayla yeni sıcaklık rekoru kaydedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.