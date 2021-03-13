Türkiye ve Mısır Yeniden mi Yakınlaşıyor?

Türkiye Mısır’la diplomatik bağlantılarını yeniden kurdu. Mısırlı istihbarat yetkililerine göre Türk yetkililer Mısır’la daha fazla işbirliği istediklerini belirtti. Mısır ordusunun Müslüman Kardeşler üyesi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirerek iktidarı devralmasının ardından, iki ülke ilişkileri yıllardır gergindi.

Reuters haber ajansı, iki Mısırlı istihbarat yetkilisinin, Türkiye’nin işbirliğini tartışmak için toplantı yapma teklifinde bulunduğunu, ancak temasın halen başlangıç seviyesinde olduğunu söylediklerini kaydetti. Yetkililerin açıklaması daha sonra Mısır devlet haber ajansı MENA tarafından da doğrulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’la işbirliği için ‘‘en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor’’ sözlerini kullandı ve ‘‘Gönlümüz ister ki Mısır’la olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" diye konuştu.