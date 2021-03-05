Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz flörtü

Peki Erdoğan ve el Sisi yan yana gelir mi? Ya da Kahire ile Doğu Akdeniz'de bir deniz yetki anlaşması imzalanması mümkün mü?Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Mısır'la Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda müzakere yapılabileceğini, hatta anlaşma da imzalanabileceği duyurması dikkatleri Ankara-Kahire hattındaki "kırılgan ilişkiye" çevirdi. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin Muhammed Mursi'yi 2013'te darbeyle devirmesine Türkiye sert tepki koyduğu için son 8 yıldır Ankara-Kahire hattında diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde ilerliyordu.

İkili ilişkilerin yumuşayabileceğine ilişkin ilk sinyaller ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Mısır istihbarat servisleri arasında görüşmeler olduğunu geçen yıl duyurmasıyla geldi. Sonrasında taraflar dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile sorun yaşadığı Yunanistan'la Deniz Yetki Anlaşması imzalarken Türkiye'nin kıta sahanlığına dokunmaması da Ankara'nın Mısır'a karşı yeni normalleşme adımları ve iyi niyet beyanları ortaya koymasının önünü açtı.