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Türkiye ve Özbekistan, "İnsan hakları" konusunda iş birliğini geliştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 19:04 | Son Güncelleme

Türkiye ve Özbekistan, "İnsan hakları" konusunda iş birliğini geliştirecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Özbekistan İnsan Hakları Ulusal Merkezi arasında karşılıklı anlayış memorandumu imzalandı.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindeki heyet, İslam İşbirliği Teşkilatınca Taşkent'te düzenlenen "Barışçıl Demokratik Toplumların İnşasında Gençliğin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma" temalı toplantıya katıldı.

Toplantı kapsamında, Arslan, Özbekistan İnsan Hakları Ulusal Merkezi Direktörü Akmal Saidov ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliğini meselelerini ele aldı.

Görüşmenin ardından TİHEK ile Merkez arasında imzalanan karşılıklı anlayış memorandumuna Arslan ile Saidov imza attı.

Arslan, AA muhabirine, imzalanan memoranduma ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde Özbekistan'da insan haklarının korunması alanında önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, imzalanan dokümanın insan hakları konusunda taraflar arasında iş birliğinin geliştirilmesi için altyapı teşkil edeceğini kaydetti.

Özbekistan İnsan Hakları Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada da şunları kaydedildi:

"Memorandum, taraflar arasında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, bu konuda uluslararası yükümlülüklerin uygulanmasına yönelik bilgi, deneyim, analitik materyal değişimi, ortak program ve projelerin uygulanması, ortak yayınların hazırlanması ve yayımlanması, karşılıklı istişare, staj ve personel eğitiminin yanı sıra uluslararası etkinlikler ve eğitim programlarının gerçekleştirilmesi için katkıda bulunacak."

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karşılıklı anlayış memorandumu Özbekistan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman

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