Türkiye ve Rusya anlaştı: YPG Suriye sınırından çekiliyor

Ayrıca iki ülke bir hafta sonra 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de yaklaşık altı saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında yürürlüğe giren beş günlük ateşkesin sona ermesine saatler kala gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Moskova ve Ankara arasında 10 maddelik bir muhtıra imzalandı. Muhtırada her iki tarafın da "Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ettikleri" vurgulandı. Bu çerçevede iki ülke, "terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme" ve "Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma" yönünde kararlı olduklarını ifade etti.

Mutabakat muhtırası kapsamında, "Tel Abyad ve Resulayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statükonun muhafaza edilmesi" kararlaştırıldı.