Türkiye ve Rusya Arasındaki İdlib Anlaşmasının Ayrıntıları Netleşiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-Rus istihbarat ve güvenlik yetkililerinin İdlib’deki radikal grupların durumunu ele alacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında İdlib bölgesinde radikal grupların bölgeden çıkartılacağı askerden arındırılmış bölge oluşturulması konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye’nin bölgede koordineli devriyeler düzenleyeceğini ve insansız hava araçlarının da devriyelerde yer alacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin İdlib’e asker takviyesi yapacağını da kaydetti.

Dışişleri Bakanı, buna gerekçe olarak Türk ve Rusya’nın ortak koordineli yapacakları devriyeyi gösterdi.

Çavuşoğlu ayrıca İdlib’in doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan, Halep’in rejim kontrolündeki bölgesini Şam’a ve Akdeniz kıyısına bağlayan M4 ve M5 otoyollarının yıl sonuna kadar açılacağını da kaydetti.

Çavuşoğlu,Türkiye’nin Suriye’de istikrar umut ettiğini ve daha fazla kan dökülmesini istemediğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Suriye muhalefetinin anlaşma uyarınca şimdi bulundukları bölgelerde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bu arada anlaşmayla ilgili olarak Avrupa Birliği’nden de açıklama geldi.

Avrupa Birliği sözcüsü, Brüksel’in anlaşmanın sivil hayatlarla altyapının korunmasını garanti etmesini ve sürekli insani yardıma ulaşılmasını beklediğini kaydetti.

