Türkiye ve Rusya Dağlık Karabağ konusunda anlaştı

Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dağlık Karabağ'da ateşkesi denetlemek konusunda Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu ile ilgili olarak Rus tarafı ile görüşmelerin tamamlandığı ve mutabakat imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı. Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

Anlaşma Türk ve Rus tarafının Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulaması konusunda günlerdir yaptığı görüşmelerin ardından geldi.