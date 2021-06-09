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Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilileri Moskova’da Suriye'yi görüştü

09.06.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilerinin başkent Moskova’da Suriye meselesini görüştüğü bildirildi.

Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilileri Moskova’da Suriye'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Türk ve Rus heyetleri 7 Haziran’da Moskova’da bir araya geldi.

Suriye’deki durumun ele alındığı görüşmede, Suriye’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık teyit edildi.

Görüşmede, Rusya ve Türkiye arasında Suriye’de askeri eylemlerin durdurulması ve uluslararası teröristlerle mücadele edilmesine ilişkin yapılan anlaşmaların uygulanmasından memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Suriye meselesine ilişkin Astana Formatında 16. Uluslararası Toplantı’nın hazırlık sürecinin ele alındığı görüşmede, Cenevre’de Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışması dahil Suriyeliler arasındaki siyasi sürecin başlatılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

LİBYA MESELESİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Libya meselesinin de ele alındığı görüşmede, Libya’da 24 Aralık’ta yapılacak seçimler bağlamında siyasi, askeri ve ekonomi alanında gelişmelerin kaydedildiği vurgulandı.

Görüşmede, Rusya ve Türkiye arasında Libya krizinin çözümü ile ilgili diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. (AA)

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