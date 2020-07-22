Türkiye ve Rusya Libya konusunda anlaştı

T\u00fcrkiye ve Rusya, Libya'da kal\u0131c\u0131 ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir ate\u015fkes i\u00e7in \u015fartlar\u0131n olu\u015fturulmas\u0131 amac\u0131yla ortak \u00e7abalar\u0131 s\u00fcrd\u00fcrme karar\u0131 ald\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara Kart2020 Zilhicce ay\u0131 ne zaman ba\u015fl\u0131yor? Zilhicce orucu ne zaman? Sakarya'da patlama: Sakarya Ta\u015fk\u0131s\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgesinde patlama meydana geldi