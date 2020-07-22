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Türkiye ve Rusya Libya konusunda anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi.

Türkiye ve Rusya Libya konusunda anlaştı

Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.

Ayrıntılar birazdan...

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