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  4. Türkiye ve Rusya Libya'da ateşkes için tarih verdi

Türkiye ve Rusya Libya'da ateşkes için tarih verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında kamuoyuna yapılan ortak yazılı açıklamada iki lider Libya’da tarafları 12 Ocak gece yarısından itibaren ateşkese çağırdı.

Türkiye ve Rusya Libya'da ateşkes için tarih verdi

Erdoğan ve Putin, Berlin Süreci’ne de destek açıklaması yaptı.Türkiye ve Rusya liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin’in İstanbul’daki görüşme sonrası yazılı ortak açıklamaları, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Ortak basın açıklaması yapan Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov, iki ülke liderlerinin Libya’da çatışan tarafları 12 Ocak gece yarısı itibarıyla ateşkese çağırdığını bildirerek, Almanya’da bu ay düzenlenmesi planlanan ve Libya’da barışın sağlanmasını hedefleyen uluslararası konferansa destek mesajı verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İki lider Libya’da 12 Ocak gece yarısı 00.00’da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor” açıklaması yaparak, bu çabaların aynı zamanda Berlin Süreci'nin de başarıyla tamamlanması ve Libya’ya barış ve huzurun gelmesi için katkı sağlayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libya konusunda bir yol haritası çizilmiş olduğunu belirterek, hem Putin hem Erdoğan’ın, Libya’daki ihtilafın tüm taraflarına çağrıda bulunarak koşulsuz ve kati ateşkes uygulanmasını istediğini kaydetti.

Berlin Süreci'ne destek

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında kamuoyuyla paylaşılan ortak yazılı açıklamada da "Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılığımızı yineliyoruz… Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit eder, sürecin Libyalıların ve komşuların bağlılığıyla somut sonuçlar verebileceğini hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ve Putin’in ortak açıklamasında "Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılık" da teyit edilerek İdlib bölgesinde sükunetin, ilgili bütün anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle sağlanması gerekliliği vurgulandı.

Ortak açıklamada tüm Suriyelilere insani yardımın ayrım yapmaksızın, siyasileştirmeden ve ön koşul ileri sürmeksizin artırılması ihtiyacına da vurgu yapıldı.

Açıklamada, son dönemde ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyulduğunun altı çizildi ve "tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında" bulunuldu.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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