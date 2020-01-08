Türkiye ve Rusya Libya'da ateşkes için tarih verdi

Erdoğan ve Putin, Berlin Süreci’ne de destek açıklaması yaptı.Türkiye ve Rusya liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin’in İstanbul’daki görüşme sonrası yazılı ortak açıklamaları, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Ortak basın açıklaması yapan Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov, iki ülke liderlerinin Libya’da çatışan tarafları 12 Ocak gece yarısı itibarıyla ateşkese çağırdığını bildirerek, Almanya’da bu ay düzenlenmesi planlanan ve Libya’da barışın sağlanmasını hedefleyen uluslararası konferansa destek mesajı verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İki lider Libya’da 12 Ocak gece yarısı 00.00’da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor” açıklaması yaparak, bu çabaların aynı zamanda Berlin Süreci'nin de başarıyla tamamlanması ve Libya’ya barış ve huzurun gelmesi için katkı sağlayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libya konusunda bir yol haritası çizilmiş olduğunu belirterek, hem Putin hem Erdoğan’ın, Libya’daki ihtilafın tüm taraflarına çağrıda bulunarak koşulsuz ve kati ateşkes uygulanmasını istediğini kaydetti.