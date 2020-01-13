Türkiye ve Rusya Libya'da kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti

Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ateşkesi sağlama konusunda yoğun çaba gösterdi.

Libya'da ateşkes için Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konukevi’nde Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde 8 saat diplomasi trafiği sürdü.

Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’dan oluşan Türk heyeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’dan oluşan heyet ile Libya konulu toplantı yapıldı.

Ardından Türk heyeti, Birleşmiş Milletler tarafından tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelerek anlaşma konusunda görüşmeler yaptı. Aynı anda Rus heyeti de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Bu toplantıların ardından, Türk ve Rus heyetleri ile Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'in aynı masada oturacağı Türkiye, Rusya, Libya Genel Kurul Toplantısı yapılması planlanıyordu ancak Libyalı tarafların karşılıklı itirazları nedeniyle Türkiye ve Rusya’nın gözetiminde gerçekleşmesi beklenen genel kurul toplantısı gerçekleşmedi.