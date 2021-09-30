Türkiye ve Rusya Savunma Sanayiinde Uzlaşabilir mi?

Türkiye ile Rusya arasında liderler düzeyindeki görüşmeyle birlikte S-400 hava savunma füze sisteminin yanı sıra savunma sanayi alanında başka alışveriş diyaloğu başlayabilir mi sorusu gündemdeyken, bunun NATO üyesi Ankara için kolay olmayacağı yorumu yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta ABD yönetimiyle ilişkileri iyileştirmede ilerleme olmadığı gerekçesiyle Rusya’yla işbirliğini vurgulayan açıklamaları gündemde. Erdoğan, henüz ilk parti kullanımıyla ilgili bilgi verilmeyen ve ABD’yle askeri

