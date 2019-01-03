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Türkiye ve Rusya, Suriye için anlaştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

A Haber'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Moskova'daki görüşmede Türkiye ve Rusya, Suriye için mutabakata vardı.

Türkiye ve Rusya, Suriye için anlaştı!

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Rusya'nın Türkiye'nin endişelerini anladığı ve Ruslar'ın Esad güçlerini girme diye uyardığı belirtildi.

TÜRK VE RUS HEYETLER MOSKOVA'DA SURİYE'Yİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile 29 Aralık tarihinde Moskova'da Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmişti.

Görüşmenin sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, "Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık." diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Rusya Suriye

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