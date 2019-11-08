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Türkiye ve Rusya Suriyede Üçüncü Ortak Devriyeye Çıktı

08.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerler tarafından düzenlenen kara devriyelerinin üçüncüsü Irak sınırına doğru başladı

Türkiye ve Rusya Suriyede Üçüncü Ortak Devriyeye Çıktı

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerler tarafından Suriye'de düzenlenen kara devriyelerinin üçüncüsü Irak sınırına yönüne doğru başladı.

Üçüncü kez düzenlenen kara devriyesi için bu kez Kamışlı Kasabasının doğu tarafına düşen bölge seçildi. Devriye için TSK’ya bağlı bir birlik, Şırnak’ın İdil İlçesi’ne bağlı Alakamış Köyü’nde sınır geçerek Rus birliği ile buluştu. İki ülke askerleri daha sonra Suriye’nin Kahtaniye ilçesine bağlı Deyruna köyüne geçerek burada devriyeye başladı. Üçüncü devriye Irak sınırına doğru Suriye’nin Malikiye kasabasını da içine alan 110 km’lik bir alanı kapsıyor. Devriye yaklaşık 10 km derinlikte yapılıyor.

Devriyenin yapılacağı bölgenin Rumeylan petrol bölgesi olduğu ve ABD askerlerinin bölgede üssünün olduğu öğrenildi. Devriyenin yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor.

Soçi mutabakatı kapsamında ilk kara devriyesi 1 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt’un karşısında bulunan Suriye’nin Dırbesiye ile Rasulayn arasındaki bölgede, ikinci devriye de Ayn al Arap (Kobani) bölgesinde yapılmıştı.

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