Türkiye ve Rusya tarım anlaşmaları imzalayacak

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL,(DHA)

TÜRKİYE ve Rusya, 5 Eylül'de CNR Expo'da gerçekleştirilecek forum ile tarım anlaşmaları yapmaya hazırlanıyor. Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği İstanbul Şubesinde başdanışman olarak görev yapan Artur Leontev, "Son zamanlarda Rusya ve Türkiye arasında ilişkilerimiz çok iyileşiyor. Sayın Putin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşmeler oluyor. Bunu hem Türkiye hem Rus iş insanları görüyor. İlişkilerimizin iyi olduğunu anlıyor. Tahminimize göre Penza bölgesi bu etkinlik çerçevesinde birkaç anlaşma imzalayacak" dedi.

Rusya Federasyonu'nun sanayi bölgelerinden, Moskova'nın 600 km güneyinde kara ulaştırma ve demir yollarının kesiştiği, Çin'i Avrupa'ya bağlayan "Bir Kuşak Bir Yol" projesi ve kuzey-güney ulaşım koridoru üzerinde bulunan Penza bölgesi temsilcileri 5 Eylül'de Türkiye'ye geliyor. Yeşilköy CNR EXPO'da saat 12.00'de açılışı yapılacak "Food İstanbul" fuarının ardından, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi, 15.00-17.00 saatleri arasında "Penza Bölgesi Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirecek. Rusya Federasyonu Ticaret Mümessilliği temsilcilerinin yanı sıra Penza Valisi Ivan Belozertsev, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Podobed ile tekstil, demir-çelik, gıda, mobilya, tarım ve makine sektörlerinden temsilcilerin katılacağı toplantıda, iş ve yatırım olanakları konuşulacak.

"PENZA BÖLGESİNDEN ÜST DÜZEY HEYET GELECEK"

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği İstanbul Şubesinde başdanışman olarak görev yapan Artur Leontev, 5 Eylül'de CNR EXPO'da gerçekeleşecek etkinliğin detaylarını anlattı. Leontrev, "5 Eylül'de Rusya Federasyonu Penza bölgesinden üst düzey heyeti gelecek. Penza bölgesi heyet başkanı Nikolay Simonov İstanbul'u ziyaret edecek. Penza Valisi Ivan Belozertsev de katılacak. B2B görüşmeler de gerçekleşecek. Şirket sahipleri de "World Food" forumuna katılacaklar. Penza bölgesi standı temsil edilecek" dedi. "PUTİN VE SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ARASINDA GÖRÜŞMELER OLUYOR"

Leontev, "Son zamanlarda Rusya ve Türkiye arasında ilişkilerimiz çok iyileşiyor. Sayın Putin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşmeler oluyor. Bunu hem Türkiye hem Rus iş insanları görüyor. İlişkilerimizin iyi olduğunu anlıyor. B2B görüşmeler yapılıyor, hem Türkiye'de hem Rusya'da forumlara, sergilere katılıyorlar. Bizim ilişkilerimiz hep iyileşiyor ve geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.