ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna skandalında rüşvet almaya eş değerde eylemlerde bulunduğunu kabul ettiğini söyledi.

Pelosi, Kongre’de düzenlediği basın toplantısında “Rüşvet, seçimleri etkileyecek sahte bir soruşturma hakkında açıklama yapılması karşılığında askeri yardım vermek veya yardımı askıya almaktır” dedi.

Pelosi, “Başkan’ın ‘mükemmel’ olarak nitelediği ve kabullendiği bu durumu ben tamamen yanlış buluyorum. Bence bunun adı ‘rüşvettir’ ifadelerini kullandı.

‘Türkiye ve Rusya Trump’tan faydalanıyor’

Trump ve Kongre’nin bazı üyeleri telefon görüşmesini ihbar eden görevlinin kimliğinin açıklanmasını istiyor.

Pelosi toplantıda ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin’in ve Suriye konusunda Türkiye’nin trump’tan faydalandığını söyledi.

Pelosi, Türkiye ve Rusya’nın Ortadoğu’da daha güçlü olmak istediklerini ve Trump’ın iki ülkeye bu fırsatı verdiğini söyledi.

Pelosi, azil soruşturmasının başlamasına neden olan Trump’la Ukrayna Devlet Başkanı arasındaki telefon konuşmasını üslerine bildiren istihbarat görevlisinin kimliğinin açıklanması yönündeki çağrılara da tepki gösterdi.