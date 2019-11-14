ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna skandalında rüşvet almaya eş değerde eylemlerde bulunduğunu kabul ettiğini söyledi.
Pelosi, Kongre’de düzenlediği basın toplantısında “Rüşvet, seçimleri etkileyecek sahte bir soruşturma hakkında açıklama yapılması karşılığında askeri yardım vermek veya yardımı askıya almaktır” dedi.
Pelosi, “Başkan’ın ‘mükemmel’ olarak nitelediği ve kabullendiği bu durumu ben tamamen yanlış buluyorum. Bence bunun adı ‘rüşvettir’ ifadelerini kullandı.
‘Türkiye ve Rusya Trump’tan faydalanıyor’
Trump ve Kongre’nin bazı üyeleri telefon görüşmesini ihbar eden görevlinin kimliğinin açıklanmasını istiyor.
Pelosi toplantıda ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin’in ve Suriye konusunda Türkiye’nin trump’tan faydalandığını söyledi.
Pelosi, Türkiye ve Rusya’nın Ortadoğu’da daha güçlü olmak istediklerini ve Trump’ın iki ülkeye bu fırsatı verdiğini söyledi.
Pelosi, azil soruşturmasının başlamasına neden olan Trump’la Ukrayna Devlet Başkanı arasındaki telefon konuşmasını üslerine bildiren istihbarat görevlisinin kimliğinin açıklanması yönündeki çağrılara da tepki gösterdi.
Pelosi, yasalara göre şikayette bulunan kişinin kimliğinin korunması gerektiğini ve bu yasal güvenceyi sonuna kadar kendisinin savunacağını kaydetti. Temsilciler Meclisi Başkanı, bunun şeffaflık açısından şart olduğunu ve Başkan’ın istemesi durumunda komisyonda ifade verebileceğini söyledi.
Azil soruşturması çerçevesinde Çarşamba günü Ukrayna büyükelçiliği görevini vekaleten yürüten William Taylor ve Dışişleri Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı George Kent ifade vermişti.
Azil soruşturması çerçevesinde Cuma günü de Amerika’nın eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda ifade verecek.
Yovanovitch Mayıs ayında görevden alınmıştı.
Geçen ay Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda basına kapalı ifadesinde Yovanovitch kendisiyle ilgili yürütülen asılsız kampanya nedeniyle görevinden alındığını belirtmişti.
Bu arada Amerika’nın Kiev Büyükelçiliği’nde ikinci bir görevlinin de Amerika’nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sonland’le Başkan Donald Trump arasında Ukrayna’nın soruşturmalar açması gerektiği yönünde bir telefon konuşması duyduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili haber Associated Press haber ajansında yer aldı.
Çarşamba günkü ifadesinde William Taylor, 26 Temmuz’da bir Büyükelçilik çalışanın Trump’la Sonland arasındaki telefon konuşmasını duyduğunu, o konuşmada Trump’ın soruşturmalardan bahsettiğini çalışanın aktardığını belirtti.
Taylor’a göre söz konusu çalışan Sonland’e Trump’ın Ukrayna’ya bakış açısını sordu. Yanıt olarak da Sonlad Trump’ın soruşturmaları Ukrayna’dan daha fazla önemsediğini aktardı.
Çarşamba günkü kamuoyuna açık ifadelerle Sonland’ın gelecek hafta Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda vereceği ifade oldukça önem kazanmış durumda.
Başkan Donald Trump’la Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasındaki 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasının bir istihbarat görevlisi tarafından şikayet edilmesi üzerine azil soruşturması başlatılmıştı.
Sözkonusu istihbarat yetkilisi telefon konuşmasının ulusal güvenliğe zararlı olabileceği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.
Telefon konuşmasında Trump’ın Zelensky’den, siyasi rakibi eski Başkan Yardımcı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’la, 2016 seçimlerine Ukrayna’nın müdahelesiyle ilgili soruşturma açmasını istediği ve buna karşılık olarak Kiev’e yönelik Kongre’nin onayladığı yaklaşık 400 milyon dolarlık silah yardımını onaylayacağını belirttiği iddia ediliyor.
İstihbarat yetkilisinin şikayetinin Kongre’ye ulaşmasından 2 gün sonra Trump, Ukrayna’ya yönelik silah yardımını onaylamıştı.
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