Türkiye ve Rusya’dan ABD’ye: "İşbirliğimiz Devam Edecek"

Rusya’nın Soçi kentinde bugün Türkiye - Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun sekizinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ankara ile Moskova’nın ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında hayata geçirdiği yaptırım kararlarına karşı ortak tavır aldığı ve almaya devam edeceği yönündeki ifadeler ön plana çıktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rus yapımı S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamasını eleştirerek, “hukuksuz yaptırımlara karşın Ankara ile askeri-teknik işbirliğini sürdüreceklerini” ifade etti. Lavrov, Rus Sputnik haber ajansında yeralan habere göre, “Rusya ile Türkiye’nin ilişkileri kendi başına değerli ve kendi kendine yeterli ilişkilerdir. İlişkilerimiz birilerinin agresif ve düşmanca eylemlerine ya da kaprislerine bağlı değildir. İlişkilerimiz, ülkelerimizin ulusal çıkarlarına, uzlaşıyla karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği içerisinde olma kararlılığına dayanmaktadır. Türkiye ile ilişkilerimiz, Batı’nın tehditler savurması ve tek taraflı yasadışı yaptırımlarını devreye sokmasından çok daha önce stratejik önem kazanmıştı” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “ABD'nin CAATSA yaptırım kararı hem hukuken hem siyasi olarak yanlış bir karardır. Bu bizim savunma sanayimizi ve ülkemizi çok etkiledi ya da etkilemedi diye bir yorum yapmak istemiyorum çünkü kararın kendisi yanlış. Az ya da çok, güçlü ya da zayıf olması önemli değil bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza bir saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir” diye konuştu. Geçmişte Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına da karşı çıktıklarını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan 400 hava savunma sistemi satın alma anlaşmasını CAATSA yasasından çok önce imzalandığını belirterek, “S-400 dahil tüm sorunları diyalogla çözmeyi tercih ettik. ABD, yaptırım kararından sonra diyalogla işbirliği içinde olmak istediğini söyledi. Biz hiçbir zaman karşı değiliz” dedi. Lavrov: “İdlib’te çözümün daha hızlı olmasını dilerdik” Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, Suriye’deki gelişmeler bakımından İdlib bölgesindeki durumdan memnuniyetsizliğini ifade etmesi ise dikkat çekti. Lavrov, “Sorunların çözümlenme süreci devam ediyor, bunun daha hızlı olmasını dilerdik” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 12 gözlem noktalarından bazılarını boşalttığı ve geri çekildiği yönünde uluslararası kamuoyuna yansıyan haberler sonrasında M-4 Karayolu’nun dikkate alınarak TSK’nın yeniden mevzilendiğini kaydetmişti. Akar’ın, İdlib konusunda “Mutabakat kapsamında ateşkes ihlalleri ufak tefek olmakla birlikte ateşkes devam ediyor… Rejim hattındaki gözlem noktalarını objektif bir kararla M-4 otobanına, temas hattına çekiyoruz” açıklaması kamuoyuna yansımıştı. Lavrov, Libya konusunda ise, kapsayıcı bir diyalog süreci yürütülmesi konusunda Türkiye’yle anlaşma halinde olduklarını yineledi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ’a yabancı paralı savaşçıların sızdırılmaması için Türkiye’yle görüş birliği içinde olduklarını da söyleyen Lavrov, Ankara’nın Karabağ’da ateşkes anlaşması uyarınca görev alacağını da söyledi. Çavuşoğlu: “Bir başka ülke ‘Libya’dan Türkiye ayrılsın’ diyemez” Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklemeye devam edeceklerini de kaydeden Çavuşoğlu, “Oradaki mevcudiyetimiz -- örneğin askeri danışmanların ve eğitim çalışmalarının temelinde de bu anlaşmalar var -- hukuki ve meşru. Dolayısıyla başka bir ülkenin ya da herhangi bir kişinin, buna (General Halife) Hafter dahil, ‘Türkiye ayrılsın’ deme hakkı yoktur. Yönetimler değişir ama devletlerde devamlılık vardır. İmzalanan anlaşmalar devam ettiği sürece bu böyledir” ifadesiyle Libya ile askeri ve deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmalardan geri adım atılmayacağını söyledi.

Corona virüsü aşısı ve domates ticareti gündemdeydi Soçi’de, Ankara’nın kısmen tarım ürünleri ihracatı için kota artışı sağladığı sonucu ortaya çıktı. Buna karşılık Moskova’nın da Türkiye’ye Corona virüsüne karşı üretilmiş “Sputnik V” isimli aşıyı satmak istemesi müzakerelerde ele alındı. Çavuşoğlu, Rusya’dan henüz Corona virüsü aşısı alınmadığını ancak bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla mutabakata varıldığını anlattı. Sadece aşı satın alınması değil ortak aşı üretimi yapılacağını da söyleyen Çavuşoğlu, “Sayın Putin, Sputnik V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulundu. Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdi. Sputnik V aşısı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve Sağlık Bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir” açıklaması yaptı. Türkiye ile Rusya’nın 100 milyar dolarlık ticaret hedefini salgın koşulları nedeniyle yakalayamadığına da işaret eden Çavuşoğlu, “Bu trendi tersine çevirebiliriz. Ticaretimizi arttırmamız lazım ve ticaretin önündeki tarifeleri ve tarife dışı engelleri kaldırmamızda fayda var. Bugün domates ve bazı ürünlerle ilgili kota artırımına, mevcut kota bittikten sonra gidileceğini duymaktan memnunuz.