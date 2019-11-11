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Türkiye ve Rusya’dan Suriye’de Dördüncü Ortak Devriye 

11.11.2019 18:32 | Son Güncelleme

Türk ve Rus askerleri tarafından Fırat nehrinin doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Türkiye ve Rusya’dan Suriye’de Dördüncü Ortak Devriye 

Türk ve Rus askerleri tarafından Fırat nehrinin doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı” ifadeleri kullanıldı.

Rus Savunma Bakanlığı ise devriye faaliyetlerinin Kamışlı’nın 70 kilometre batısında, 80 kilometre uzunluğundaki yeni bir bölgede yürütüldüğünü bildirdi.

Rus Interfax haber ajansının aktardığı açıklamada, ortak devriyenin Şeyrek kontrol noktasından başlayarak yeni bir güzergahta yapıldığı, önce batıya döndüğü daha sonra Suriye-Türkiye sınırı boyunca devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre devriye ekiplerine Rus askeri personelini taşıyan Tigr zırhlı araçlarıyla BRT-80 taşıyıcıları ayrıca Türk askerlerini taşıyan Kirpi zırhlı araçları eşlik etti.

Dördüncü ortak devriyeye sekiz askeri araç ve her iki ülkeden 50 asker katıldı.

Türk ve Rus askerleri üçüncü ortak devriye hareketini 88 kilometrelik alanda Irak sınırı yönünde geçen Cuma günü yapmıştı.

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