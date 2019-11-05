Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de İkinci Ortak Devriye

Türkiye ve Rusya ordusu mensubu askerlerin Soçi mutabakatı kapsamında Suriye'deki Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırında bulunan Kobani'nin doğusundaki bir mevkiden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Kobani'nin doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede kara devriyesi gerçekleştireceği öğrenilen Türk ve Rus askerlerinin bulunduğu konvoya insansız hava araşlarının da (İHA) eşlik ettiği ileri sürülüyor.

Yerel saatle 12:20 sıralarında başlayan ve askerlerin gidiş dönüş şeklinde 72 kilometrelik hatta 5 kilometrelik derinlikte yürüteceği devriyenin 3-4 saat sürmesi bekleniyor.

Öte yandan sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun da takip ettiği gözlendi.

