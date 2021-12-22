Türkiye ve Rusya'dan Suriyeli Kürtler'e Baskı

İran'la birlikte Suriye'nin geleceğini ele alan Türkiye ve Rusya, Çarşamba günü, Suriyeli Kürtler'e, ayrılıkçı emellerden vazgeçerek Şam hükümetiyle temas kurmaları çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat'ın iç savaşta elde ettiği fiili zafer sonrasında Suriyeli Kürt gruplar, silahlarını bırakma ve Suriye'nin kuzeydoğusunda ellerinde tuttukları bölgenin kontrolunu devretme baskısıyla karşı karşıyaydı.

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'daki Astana görüşmelerinden sonra yaptıkları ortak açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini, sahada yeni gerçeklikler oluşturulması girişimlerini reddettiklerini ve Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı grupların artan faaliyetlerinden kaygı duyduklarını dile getirdi.

Bazı Kürt liderler, Suriye'deki Kürtler'in statüsü meselesi için federal sistem çözümü önerisi getirmiş ancak Şam hükümeti, şimdiye kadar bu öneriyi ele alma istekliliği göstermemişti.

YPG gibi grupları PKK'nın bir uzantısı olarak kabul eden Türkiye, son birkaç aydır YPG'yi bölgeden uzaklaştırmak için bir operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyor.

Suriye hükümet kaynakları, Rusya'nın bu olasılığı, Kürtler'in elindeki bölgede askeri manevralar yaparak önlediğini bildirdi. Moskova ayrıca Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde Türkiye'nin desteklediği isyancılara karşı hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ankara, Suriye hükümetinin Rusya destekli yeni bir saldırısını bertaraf etmek için bu bölgeye asker göndermişti.

