Türkiye ve Rusya’dan Tel Rıfat’ta Ortak Devriye

Türkiye ve Rusya Suriye’nin kuzeyinde Kürtler’in kontrolundaki Tel Rıfat bölgesinde ilk ortak devriyeye çıktı.

Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Kürt birlikleri tarafından kontrol edilen Tel Rıfat, Afrin’in 20 kilometre doğusunda yer alıyor. Türkiye geçen yıl Afrin’den YPG güçlerini çıkartmak için operasyon düzenlemişti. Afrin, o tarihten bu yana Türkiye ve müttefiki muhalif Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolunda.

Ankara PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG’yi terör örgütü olarak kabul ediyor. Türkiye bu yılın başında da Tel Rıfat bölgesinde YPG mevzilerine ateş açarak, YPG tarafından yapılan taciz ateşine yanıt vermişti.

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bulunduğu üst düzey yetkililer Afrin’den sonra Tel Rıfat’ta da operasyon yürütülmesini ve Azez ile Afrin arasında sıkışan bölgenin YPG’den temizlenmesini istiyordu.