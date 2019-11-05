Türkiye ve Rusya'nın İkinci Suriye Devriyesi Tamamlandı

Türkiye ve Rusya ordusu mensubu askerlerin Soçi mutabakatı kapsamında Suriye'deki Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırında bulunan Kobani'nin doğusundaki bir mevkiden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriyeye insansız hava araçlarının eşlik ettiği eşlik ettiği zırhlı araçlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin 15 kilometre batısındaki Mertismail Mahallesi mevkiinden hareket eden ve 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Yerel saatle 12:20 sıralarında başlayan ve askerlerin gidiş dönüş şeklinde 72 kilometrelik hatta 5 kilometrelik derinlikte yürüttüğü Türk-Rus ortak devriyesi, yaklaşık iki saat sürdü.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunu tarafından yakından takip edildi.

