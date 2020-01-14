‘Türkiye ve Suriye İstihbarat Şefleri Moskova’da Görüştü’

Reuters ve Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Türkiye ve Suriye’nin istihbarat şefleri Rusya’nın başkenti Moskova’da görüştü. Görüşme Suriye ve Türkiye arasında uzun zaman sonra gerçekleştiği doğrulanan ilk temas olma özelliğini taşıyor.

Her iki taraf da istihbarat konusunda temasın olduğunu belirtti ancak taraflar arasında böylesi üst düzey bir temas ilk kez doğrulanıyor.

Türkiye 2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşında Beşar Esat rejimine karşı savaşan silahlı muhalifleri destekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sekiz yıldır devam eden iç savaşın ilk aşamalarında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat için terörist ifadesini kullanmış, devrilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ancak Beşar Esat’ın müttefikleri Rusya ve İran’ın Suriye iç savaşına müdahil olmasıyla birlikte sahada dengeler Esat rejimi lehine değişmişti. ABD askerlerinin de Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesiyle birlikte, Esat rejimine bağlı güçler Rusya’nın desteğiyle bölgeye yeniden konuşlanıyor.