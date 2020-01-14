‘Türkiye ve Suriye İstihbarat Şefleri Moskova’da Görüştü’

Reuters ve Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Türkiye ve Suriye’nin istihbarat şefleri Rusya’nın başkenti Moskova’da görüştü. Görüşme Suriye ve Türkiye arasında uzun zaman sonra gerçekleştiği doğrulanan ilk temas olma özelliğini taşıyor.
Her iki taraf da istihbarat konusunda temasın olduğunu belirtti ancak taraflar arasında böylesi üst düzey bir temas ilk kez doğrulanıyor.
Türkiye 2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşında Beşar Esat rejimine karşı savaşan silahlı muhalifleri destekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sekiz yıldır devam eden iç savaşın ilk aşamalarında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat için terörist ifadesini kullanmış, devrilmesi çağrısında bulunmuştu.
Ancak Beşar Esat’ın müttefikleri Rusya ve İran’ın Suriye iç savaşına müdahil olmasıyla birlikte sahada dengeler Esat rejimi lehine değişmişti. ABD askerlerinin de Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesiyle birlikte, Esat rejimine bağlı güçler Rusya’nın desteğiyle bölgeye yeniden konuşlanıyor.
Reuters’ın haberine göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı (Suriye İstihbarat Birimi Muhaberat) Tümgeneral Ali Memlük İdlib’de ateşkesi ve Suriye’nin kuzeyinde YPG varlığına karşı olası işbirliğini görüştü. Reuters’a konuşan ve ismini vermeyen Türk bir yetkiliye göre, iki taraf arasındaki görüşmelerde “Suriye’de Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye karşı birlikte çalışma olasılığı” da konuşuldu.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA da yayınladığı haberde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Ali Memlük arasındaki görüşmede Suriye tarafının Türk tarafından “Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü tanımasının yanı sıra Suriye topraklarının tamamından çekilme talebinde bulunduğunu” iddia etti.
Suriye iç savaşında birbirine rakip tarafları destekleyen Ankara ve Moskova arasındaki ilişkiler ortak enerji projeleri ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini satın almasıyla güçlenmiş durumda. Türkiye ve Rusya iki yıl önce Esat rejiminin bir diğer müttefiki İran’la birlikte Astana sürecinin başlamasından bu yana Suriye konusunda daha yakın işbirliği içinde.
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