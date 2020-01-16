Türkiye ve Suriye istihbaratlarının üst düzey görüşmesi ne anlama geliyor?

BBC Türkçe 'ye bilgi veren Türk yetkililer, iki ülkenin istihbarat birimleri arasındaki görüşmelerin daha önce başladığını söylüyor ve "ilişkilerin bu şekilde sürdürülebileceği" yorumunu yapıyor.

Türk heyetin Rusya'nın başkentinde yapacağı Libya odaklı görüşmeler sırasında Hakan Fidan'ın Libya dışında bir gündemi daha vardı: Suriye.

Aynı gün akşam saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da Moskova'ya ulaştı.

Ankara, görüşmeyi, bir yıl önce Rus lider Vladimir Putin'in dile getirdiği "Adana Mutabakatı'nın uygulanmaya başlaması" olarak değerlendiriyor.

MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriye istihbaratının başındaki isimle Moskova'da bir araya geldi. Bu, iki ülke arasında kamuoyuna duyurulan ilk üst düzey doğrudan görüşme oldu.

Ancak bu kadar üst düzey bir görüşmenin daha önce olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşmıyor.

Eylül 2018'den bu yana İdlib'de ateşkes konusunda uzlaşılsa da bunun Şam yönetimi ve Rusya tarafından defalarca ihlâl edildiğini hatırlatan yetkililer, "sahadaki gerçekliğin farklı olduğunu, bu sorunlara çözüm bulabilmek için istihbarat birimleri arasındaki iletişimin devam etmesi gerektiğini" söylüyor.

Bu görüşmelerin İdlib'deki Türk-Rus Ortak Koordinasyon Merkezi'nde sürdüğünü söyleyen yetkililer, ihtiyaç olduğu anda görüşmelerin yapılmaya devam edeceğini belirtiyor.

Bugüne kadar sürdürülen görüşmelerde İdlib'de yaralıların taşınması, belli bir noktadan geçişin güven içinde sağlanması gibi teknik konular çözülmeye çalışıldı.

Kamuoyuna duyurulan Moskova'daki ilk üst düzey temasta da bu teknik konulara değinildi.

Ancak bu kez, İdlib'in dışında Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) Fırat'ın doğusundaki varlığı da gündemdeydi.

Ankara, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı olan YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak kabul ediyor.