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Türkiye ve Tayland bilim ve teknolojide iş birliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

TÜBİTAK ve Tayland'daki Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı, iki ülkenin bilim ve teknoloji alanında iş birliğinin tesisi için mutabakat zaptı imzaladı

BANGKOK (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tayland'daki muadil kuruluşu Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) ile mutabakat zaptı imzaladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bilim Parkı'nda, TÜBİTAK ve NSTDA ortaklığında, bilim ve teknoloji alanlarında ikili iş birliğinin tesisi için 2 günlük çalıştay yapıldı.

Nesnelerin interneti, biyolojik çeşitlilik ve gıda güvenliği olmak üzere üç bilimsel temanın işlendiği çalıştayın açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Her iki ülke yükselen ekonomiler arasındadır ve her iki ülkenin bir sonraki aşamaya geçmesinde bilim, teknoloji geliştirme, yenilikçilik ve nitelikli insan kaynağı önem taşımaktadır." dedi.

Mandal ve NSTDA Başkanı Dr. Narong Sirilertworakul, bilim ve teknoloji alanlarında ikili iş birliğini öngören mutabakat zaptına imza koydu.

Böylelikle TÜBİTAK'ın ikili iş birliği içinde olduğu ülke sayısı 49'a yükseldi.

Çalıştay boyunca çeşitli oturumlar düzenleyen TÜBİTAK ve NSTDA araştırmacıları birbirlerini tanıma ve ortak araştırma alanları belirleme fırsatı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
bilim işbirliği Mutabakat TAYLAND teknoloji TÜBİTAK Türkiye

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