Türkiye ve Tunus Arasında E-Ticaret İşbirliği Anlaşması imzalandı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemli adımlar attık” dedi. Dünya Posta Birliği (UPU) Ecom@Afrika Projesi ile E-Ticaret Erişimi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Türkiye ve Tunus Arasında E-Ticaret İşbirliği Anlaşması imzalandı. Sarıyer’de bir otelde gerçekleştirilen imza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik, Tunus Posta İdaresi CEO’su Jawher Ferjaoui, UPU Genel Müdürü Bishar Hussein, Tunus İletişim Teknolojiler ve Dijital Ekonomi Bakanı Anouar Maarouf da katıldı. İmza töreninde konuşan Bakan Turhan, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki kültürel ve ekonomik anlamda yaşanan gelişmelerden bahsetti. “Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemli adımlar attık”

İmza töreninde konuşan Bakan Turhan, “Türkiye ve Afrika arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesine verdiğimiz önem çerçevesinde son yıllarda önemli adımlar attık. Bildiğiniz gibi Türkiye 2005 yılında Afrika Birliği nezdinde gözlemci üye statüsü aldı. 2008 yılında ise Afrika Birliği, Türkiye’yi Afrika’nın Stratejik Ortağı olarak kabul etti. Böylece ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı olarak sağlam bir irade ortaya konmuş oldu. Ortaya konan bu iradenin uygulamaya yansıtılması için işbirliği temelinde önemli mesafeler alınmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla üst düzeyde birçok ziyaret gerçekleştirilmiş, ortak iş forumları düzenlenmiştir. İşbirliğimizi geliştirmek adına ortaya konan bu ortak irade neticesinde ticaret hacmimizde kayda değer artış gerçekleşmiştir. Ticaret hacmimiz yaklaşık dört katına çıkarak 20 Milyar doları aşmıştır. Diğer taraftan ülkemiz 2013 yılı itibariyle Afrika Kalkınma Bankası’na üye olmuştur” dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Güneş enerjisi ile maket köprüyü aydınlattılar Kızıyla mezun olan anne: “O doğduktan sonra hep yüksek not aldım”

“THY’nin Afrika uçuşlarının sayısını artırdık”

Afrika ülkeleriyle olan iletişime katkı sağlayacak birçok atılım yaptıklarını söyleyen Bakan Turhan, “Ülkemizin, Afrika ülkeleriyle bağlantısını ve ulaşım imkanlarını geliştirmek, karşılıklı işbirliğine giden yolları kolaylaştırmak adına da önem adımlar attık. Bu kapsamda THY’nin Afrika uçuşlarının sayısını artırarak, 33 ülkede yaklaşık 53 noktaya sefer düzenlemeye başladık. Türkiye olarak Afrika kıtası ülkelerini, dünyanın geleceği için giderek yükselen değer olarak görüyoruz. O nedenle de her fırsatta Afrika kıtası ülkeleriyle aramızdaki stratejik ortaklık ve işbirliğini geliştirmek, tahkim etmek adına neler yapılabilir yollarını arıyoruz. Bu anlamda Ecom@Afrika projesini yeni bir kanal olarak görüyoruz. UPU, tarafından tasarlanan bu proje, dünya ticaretini değiştiren ve her geçen büyüyen hacmiyle farklı iş modelleri sunan e-ticaret alanında, son derece etkin ve kapsayıcı bir model sunmaktadır. Ecom@Afrika girişimi Afrika’da ticaretin geliştirilmesi ve global ticaret sistemine erişimi az olan kesimlerin ticari sisteme dahil olabilmesini sağlayacaktır. Böylece birçok yatırıma ve istihdama da vesile olacaktır. İşleyişin odağında posta idarelerini koyan bu projenin mimarı olan UPU’nun yöneticileri ve proje çalışanlarını burada tebrik etmek isterim. Projenin başarısı noktasında, UPU’nun köklü geçmişi ve uluslararası deneyimi, kuşkusuz önemli avantajlar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“İmzalanan protokol sayesinde “Ecom@Afrika Projesi” diğer Afrika ülkelerinde de yaygınlaşacak”

İki ülke arasında imzalanan protokolün gerçekleştirilen projenin diğer Afrika ülkelerinde de yaygınlaşmasını sağlayacağını söyleyen Bakan Turhan, “İşbirliği protokolü sayesinde, Ecom@Afrika projesinin diğer Afrika ülkelerine yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracak adımı da atmış oluyoruz. Global posta ağının önemli bir oyuncusu olan, sahip olduğu tecrübe ve kurmuş olduğu güçlü alt yapısıyla UPU’nun İdari Konsey Başkanlığını da başarıyla yürütmekte olan posta idaremiz PTT, dünyada yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurmayı başarmıştır. Şahsen, PTT’nin E-ticaret sistemine Afrika’da daha kapsayıcı bir şekilde erişim sağlanabilmesi ve Afrika menşeili ürünlerin dünyaya sunulması noktasında önemli roller üstleneceği kanaatindeyim. Bu noktada sizlerle birlikte, karşılıklı kazanımlara dayanan bir model oluşturabiliriz. Bu projeye platform sağlama noktasında PTT’nin ciddi bir alt yapısı ve e-ticaret platformu var. PTT bu yönüyle e-ticaretin B2C, B2B gibi farklı segmentlerinde platform sağlama, danışmanlık sunabilme kapasitesine sahip. PTT’nin e-ticaret alanındaki başarılı faaliyetlerini yürütürken kaydettiği hızlı gelişim ve uluslararası boyuta ulaşan çalışmalarındaki bilgi ve deneyimi, kuşkusuz bu projeye de önemli katkılar sunacaktır” dedi.