Türkiye ve Yunanistan Arasında Arama-Kurtarma Sahası Gerginliği

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’ın açıklamalarını mesnetsiz olarak niteledi. Aksoy yaptığı açıklamada “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (18 Ekim) ülkemizin Ege ve Doğu Akdeniz’deki arama-kurtarma sorumluluk sahasının genişletilmesine ilişkin mesnetsiz bir açıklama yapmıştır. Arama-kurtarma alanları egemenlik değil hizmet sahalarıdır. Bu bakımdan kendi karasularını kapsamayan, insan hayatının kurtarılmasına ve korunmasına yönelik bu alanı egemenliğini ihlal olarak gören Yunanistan’ın bu iddiası hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır. Keyfiyet ülkemizin halihazırda fiilen arama kurtarma hizmeti verdiği alanların günümüz şartlarına göre güncellenmesinden ibarettir. Ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahası, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızdaki faaliyetlerimizin emniyetini de sağlamak için genişletilmiştir. Türkiye, çevre denizlerde yürüttüğü başarılı arama-kurtarma faaliyetleriyle Yunanistan’ın aksine siyasi saiklerle değil, bütünüyle insani mülahazalarla hareket etmektedir” dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlık arama kurtarma sorumluluk alanı sahasına da yansıdı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin arama kurtarma sorumluluk alanını genişletmesine gösterdiği tepkiye Türkiye karşılık verdi.

Aksoy Yunanistan’ın 1979 Hamburg Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi uyarınca yaptığı işbirliği çağrılarını da yanıtsız bıraktığını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye’nin arama kurtarma sahası olarak tanımladığı alanın Yunan karasularını kapsadığını ve geçersiz olduğunu öne sürdü. Yunanistan açıklamasında benzer şekilde 1988 yılında Türkiye tarafından tanımlanan alanında da geçersiz ve kanunsuz olduğunu savundu.

Yunan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye’nin bu hamlesinin tamamen siyasi bir girişim olduğu ve bölgede arama kurtarma ve insan hayatıyla ilgili olmadığı iddia edildi.

