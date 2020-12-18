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Türkiye ve Yunanistan Arasında Gözaltı Krizi

18.12.2020 19:01 | Son Güncelleme:
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Türkiye ve Yunanistan Arasında Gözaltı Krizi

Yunanistan’da bir Türk konsolosluğu çalışanı casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Son gelişmenin iki NATO üyesi arasında gergin olan ilişkilerin daha da gerilmesine yol açması olası

Yunanistan’da bir Türk konsolosluğu çalışanı casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Son gelişmenin iki NATO üyesi arasında gergin olan ilişkilerin daha da gerilmesine yol açması olası.

Türk konsolosluğunda çalışan bir kişinin gözaltına alındığını üst düzey bir Yunan yetkili açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı konsolosluk yetkilisinin haklarının ihlal edildiğini savunarak konsolosluk çalışanını gözaltına alınması kınadı.

Yunan yetkilinin aktardığına göre, Rodos Adası’ndaki Türkiye Başkonsolosluğu’nda çalışan bir Yunanistan vatandaşı, bir hafta önce ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alındı.

Casusluk faaliyetleriyle ilgili soruşturma kapsamında bir başka Yunanistan vatandaşının da gözaltına alındığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir emniyet yetkilisi de, “Gözaltına alınanlardan biri Rodos Adası’ndaki Türk konsolosluğunda çalışıyor, ikinci şahıs ise Rodos ile Meis adaları arasında sefer yapan bir yolcu gemisinde aşçı olarak çalışıyor” dedi.

Meis, Antalya kıyılarına 2 km uzaklıkta küçük bir Yunan adası.

Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başkonsolosluk çalışanının Yunanistan vatandaşı olduğu ve konsoloslukta sözleşmeli sekreter olarak çalıştığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Sebahattin Bayram adlı çalışanın casusluk iddiasıyla tutuklanması kınandı ve “Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adıgeçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır. Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınanlardan birinin Yunan donanmasını görüntülediği iddia edildi

Casusluk iddiasıyla ilgili suçlamalar kapsamında tutuklanan şahıslardan birinin Ege Denizi’nde Yunan silahlı kuvvetlerinin konumlarının fotoğraflarını çektiği iddia ediliyor.

Yunan basını, her iki kişinin de ülkenin kuzeyinde yaşayan Müslüman azınlığa mensup olduklarını ve aylardır takip edildiklerini yazdı.

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