Türkiye ve Yunanistan arasında kıta sahanlığı gerilimi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı

Türkiye'nin Akdeniz'de sismik araştırma yapacağı sahada daha önce de faaliyette bulunduğunu açıkladı.Türkiye ve Yunanistan arasında ipler geriliyor. Türkiye dün denizcilere yeni bir duyuru yayınlayarak Meis adasının güney ve doğusunda sismik araştırma yapacağını bildirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bunun ardından Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiği ve egemenlik haklarını ihlal ettiği uyarısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı da Ankara'nın Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamak dışında başka bir seçeneğinin kalmayacağını söyledi.

"Yunanistan'ın iddiası uluslararası hukuka aykırı"

Türk Dışişleri Bakanlığı bunun üzerine bugün yaptığı açıklamada, "Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında hükümetimizce TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içindedir” denilerek söz konusu sahada Barbaros Hayrettin Paşa isimli sismik araştırma gemisinin geçmiş yıllarda faaliyette bulunduğunu hatırlattı.