Türkiye ve Yunanistan arasında tutuklama krizi

Ankara, soruşturmanın "gerginliği artırmak için kurgulandığını" savundu.Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Türkiye için casusluk yaptığı şüphesiyle bir hafta önce gözaltına alınan Türkiye Başkonsolosluğu çalışanını tutuklandığı bildirildi.

Söz konusu çalışanın konsoloslukta sözleşmeli sekreter olarak görev yaptığı, Yunan vatandaşı olduğu ve isminin Sebahattin Bayram olduğu belirtildi.

Bayram'la birlikte ikinci bir kişi daha tutuklandı. Yunan polis yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, "tutuklanan kişilerden birinin Rodos'taki Türk konsolosluğunda çalıştığını, diğerinin de Rodos-Kızılhisar Adası arasında çalışan bir gemi hattında aşçı olduğu" bilgisini verdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan'daki Müslüman azınlığa mensup olan bu iki kişinin uzun süredir gözetim altında tutuldukları ifade ediliyor.

"Türkiye ile gerginliği artırmak istiyorlar"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ise tutuklamaya hızlı bir kınama geldi. Bakanlık, "Bayram'ın Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.