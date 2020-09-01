Türkiye ve Yunanistan arasında yeni Navtex gerilimi

Buna tepki gösteren Yunanistan, Türkiye'yi diyalog çağrılarını dikkate almamakla suçladı.Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalar yürüten Oruç Reis gemisi için yeni bir Navtex (Denizcilere Duyuru) yayınlarak faaliyetlerinin süresini 12 Eylül'e kadar uzattı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının internet sayfasında Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, Oruç Reis'in Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşliğinde Kıbrıs açıklarında faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi. Duyuruda, gemilerin faaliyet sürdürülen bölgenin 6 deniz mili açığından geçmesi istendi.

Oruç Reis gemisi için son ilan edilen Navtex de faaliyetlerin 1 Eylül'de sona ermesi öngörülüyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Oruç Reis'in çalışmalarını yaklaşık 90 daha sürdüreceğini belirterek aşamalı olarak Navtex yayınlanacağını kaydetmişti. Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımızın en güneyinden Antalya-Finike'ye doğru daha önceden ruhsat verilen alanlarda Oruç Reis gemisi sismik araştırmalarını sürdürecek" demişti.