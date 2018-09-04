Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları İzmir'de bir araya geldi

İZMİR (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, "Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz. Misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus, hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, açılıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında bazı sorunlara rağmen Bakan Çavuşoğlu ile iş birliği yapma, birlikte çalışabilme olanaklarını bulabildiklerini belirten Kocias, yeni başkonsolosluk binasının yeniden yapılanması ve restorasyonunun da iki ülke arasında yeniden yapılanmanın bir başlangıcı olarak görülebileceğini bildirdi.

- "Türkiye'nin yanında olduk"

Kocias, Ankara'daki büyükelçilik binasında da benzeri bir restorasyon işlemi yapacaklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Sayın Çavuşoğlu ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin AB yöneliminde de birlikte çalışıyoruz. Bu iki ülkede de iki büyük lider işbaşında. Ki bu liderler uluslararası hukuka bağlı olarak, dayanarak iki ülke arasında mevcut olan sorunları çözebilme kabiliyetine sahipler. Bu iki lider istikrar için birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Yunanistan uzun yıllardan sonra ekonomik krizden çıkıyor. Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye'nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Eminiz ki ekonomik alanda da istikrarını koruyacaktır Türkiye. Türkiye, Avrupa'da önemli bir güç. Yunanistan da medeniyetin Avrupa mirasının beşiği. Allah bize komşu olmanın güzelliklerini ve zorluklarını birlikte yaşatıyor."