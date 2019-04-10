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Türkiye ve Yunanistan Dışişleri heyetleri Atina’da bir araya gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde 12 Nisan’da Atina’da görüşmeler yapılacak.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dimitrios Paraskevopoulos başkanlığındaki heyetler arasında 12 Nisan 2019 tarihinde Atina’da görüşmeler yapılacaktır" denildi.Siyasi istişarelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde 12 Nisan’da Atina’da görüşmeler yapılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dimitrios Paraskevopoulos başkanlığındaki heyetler arasında 12 Nisan 2019 tarihinde Atina’da görüşmeler yapılacaktır" denildi.
Siyasi istişarelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

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