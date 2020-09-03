“Türkiye ve Yunanistan Görüşmelere Başlamayı Kabul Etti”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de gerilim yaşayan iki NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan’ın aralarında teknik görüşmelere başlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada, iki ülkenin Doğu Akdeniz’de kazara çatışmaların yaşanmasını önlemek amacıyla görüşmeler yapma yönünde mutabakata vardıklarını bildirdi.

Stoltenberg, “Yunan ve Türk liderlerle görüşmelerimin ardından, iki müttefik, Doğu Akdeniz’de olay ve kazaların yaşanması riskini düşürme amacıyla askeri çatışmayı önleme mekanizmaları oluşturmak için NATO’da teknik görüşmelere başlamayı kabul etti” ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında şunları kaydetti:

“Yunanistan ve Türkiye NATO’nun iki değerli müttefiğidir. NATO da ortak güvenliğimizi etkileyen tüm konularda görüş alışverişi için önemli bir platform. NATO dayanışması ruhuna uygun olarak gerilimlere bir çözüm bulmak için, ilgili tüm taraflarla yakın temas halinde olmayı sürdürüyorum.”

